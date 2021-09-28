***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 11:56
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965478
BIST
14:071.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:078,8888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:0710,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0757
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:07495,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,14
|Açılış
|: 495,05
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ERSU
|4,62
|30.891.798
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.755.342
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.608.775
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.461.264
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.784.470
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.568.175
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.596.735
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,02
|95.627.649
|% -9,67
|
|THYAO
|13,72
|731.085.208
|% 1,40
|
|GARAN
|8,90
|616.998.039
|% -0,22
|
|TUPRS
|112,70
|465.263.953
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,30
|302.709.155
|% -1,10
|
|SISE
|8,03
|266.553.974
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,34
|254.802.893
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|102.444.294
|% 0,75
|
|GARAN
|8,90
|616.998.039
|% -0,22
|
|THYAO
|13,72
|731.085.208
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,30
|302.709.155
|% -1,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8845
|8,8888
|% 0,81
|
|Euro
|10,3877
|10,3943
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,0474
|12,1078
|% 0,05
|
|Frank
|9,5390
|9,5965
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3621
|2,3740
|% 0,80
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-17,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|-21,36
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-10,33
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|0,52
|
Seans Raporu
14:07
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14:21KFEIN
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 408 adet işlem
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14:20TSPOR
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 037, 327 adet işlem
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14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
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14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 33 kaybederek (% -0.68 ) 1, 213
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERSU, INVEO, ORCAY, RALYH, YEOTK, ASUZU, EDATA