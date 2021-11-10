***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 10:36
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976771
BIST
10:271.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.621
En Düşük
1.614
10:279,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0508
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7987
En Düşük
9,7204
10:2711,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0217
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
10:27574,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,84
|Açılış
|: 574,07
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|GSDDE
|4,53
|8.319.276
|% 6,84
|
|TUREX
|13,91
|24.923.070
|% 5,70
|
|BASGZ
|19,05
|71.178.975
|% -6,89
|
|TUCLK
|13,87
|8.287.576
|% -5,19
|
|CUSAN
|9,36
|2.610.177
|% -5,17
|
|RODRG
|13,01
|145.285
|% -4,69
|
|DOKTA
|34,00
|1.661.274
|% -3,41
|
|BASGZ
|19,05
|71.178.975
|% -6,89
|
|SOKM
|12,13
|35.552.654
|% 4,48
|
|ESEN
|29,86
|25.268.541
|% 2,89
|
|TUREX
|13,91
|24.923.070
|% 5,70
|
|MAGEN
|9,05
|22.889.961
|% 1,34
|
|BASGZ
|19,05
|71.178.975
|% -6,89
|
|ZRGYO
|2,38
|7.645.869
|% 3,48
|
|MAGEN
|9,05
|22.889.961
|% 1,34
|
|TUREX
|13,91
|24.923.070
|% 5,70
|
|KIMMR
|3,26
|3.296.839
|% 0,31
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7757
|9,7830
|% 0,52
|
|Euro
|11,3028
|11,3155
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2189
|13,2852
|% 0,50
|
|Frank
|10,6602
|10,7245
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5989
|2,6120
|% 0,53
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-6,88
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,64
|
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