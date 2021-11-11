***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 14:53
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977016
BIST
16:531.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,33
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:539,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0829
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:5311,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1000
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:53594,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 8,40
|Açılış
|: 594,74
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:53
|OZRDN
|8,47
|30.956.348
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|88.163.880
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.596.295
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.014.550
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.238.291
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|191.853.898
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.538.159
|% -9,97
|
|RALYH
|7,24
|87.770.530
|% -9,16
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,97
|7.243.294.095
|% 9,93
|
|GARAN
|10,66
|2.901.181.387
|% -0,65
|
|THYAO
|17,87
|1.552.576.912
|% -1,43
|
|TUPRS
|159,80
|1.119.331.402
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,51
|1.018.202.944
|% 2,74
|
|PETKM
|7,97
|7.243.294.095
|% 9,93
|
|GARAN
|10,66
|2.901.181.387
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,11
|696.626.768
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|214.278.728
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,51
|1.018.202.944
|% 2,74
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9202
|9,9244
|% 0,84
|
|Euro
|11,3906
|11,3979
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,2666
|13,3332
|% 0,83
|
|Frank
|10,7218
|10,7864
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6383
|2,6515
|% 0,83
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|12,23
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,38
|
|Cumhuriyet
|3.925
|3.984
|53,00
|
|Tam
|3.910
|4.008
|55,59
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,89
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|0,20
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|-0,70
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:06NUGYO
Yüzde 4.45 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 703 adet işlem
-
17:05KLKIM
Yüzde 4.93 oranında artışla 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 092, 167 adet işlem
-
17:04PETKM
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 754, 188 adet işlem
-
17:03OYLUM
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 069 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 84 artarak (% 0.73 ) 1, 782