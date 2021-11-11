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***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

11.11.2021 16:08
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977026


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.952.486 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
ATATP 53,00 85.588.875 % 9,96  
DOAS 41,52 117.520.023 % 9,96  
OYLUM 8,85 16.957.078 % 9,94  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 9,9089 9,9106 % 0,70  
Euro 11,3730 11,3782 % 0,71  
Sterlin 13,2356 13,3019 % 0,59  
Frank 10,7079 10,7724 % 0,33  
Riyal 2,6342 2,6475 % 0,68  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 5,60  
Altın Gr. 592 592 5,61  
Cumhuriyet 3.918 3.977 46,00  
Tam 3.898 3.996 43,60  
Yarım 1.884 1.933 21,09  
Çeyrek 945 966 10,54  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,20  
Gümüş Gr. 7,93 7,94 0,12  
B. Petrol 82,31 82,31 -0,33  
Seans Raporu 16:13
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