***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 16:08
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977026
BIST
16:131.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 16,33
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:139,9106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0691
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:1311,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0803
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:13592,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,93
|Açılış
|: 592,26
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:13
|OZRDN
|8,47
|30.952.486
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|85.588.875
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.520.023
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.957.078
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.665.073
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.113.928
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,74
|2.107.246
|% -9,66
|
|TURGG
|131,50
|37.330.509
|% -9,06
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,94
|6.601.546.302
|% 9,52
|
|GARAN
|10,67
|2.650.948.128
|% -0,56
|
|THYAO
|17,86
|1.459.052.122
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,53
|964.240.036
|% 3,01
|
|TUPRS
|161,80
|952.731.600
|% 2,47
|
|PETKM
|7,94
|6.601.546.302
|% 9,52
|
|GARAN
|10,67
|2.650.948.128
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,11
|611.727.790
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,53
|964.240.036
|% 3,01
|
|ODAS
|1,53
|192.610.431
|% 0,66
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9089
|9,9106
|% 0,70
|
|Euro
|11,3730
|11,3782
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,2356
|13,3019
|% 0,59
|
|Frank
|10,7079
|10,7724
|% 0,33
|
|Riyal
|2,6342
|2,6475
|% 0,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|5,60
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.918
|3.977
|46,00
|
|Tam
|3.898
|3.996
|43,60
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|21,09
|
|Çeyrek
|945
|966
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,12
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-0,33
|