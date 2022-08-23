***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 11:37
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057730
BIST
11:413.098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 35,60
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:4118,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0661
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1313
En Düşük
18,0210
11:4118,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:411.015,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.015,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.015,85
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:39
|BFREN
|1.306,80
|12.913.340
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.395.712
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,13
|73.166.458
|% 9,74
|
|TMSN
|58,00
|41.328.476
|% 8,72
|
|KGYO
|17,79
|15.559.789
|% -5,37
|
|PSGYO
|4,05
|134.377.465
|% -4,71
|
|DGATE
|11,25
|1.435.676
|% -4,66
|
|OYLUM
|3,68
|38.415.513
|% -3,92
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|THYAO
|68,20
|1.685.675.130
|% 0,66
|
|YKBNK
|5,98
|1.271.208.131
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,13
|1.244.675.430
|% 3,44
|
|PETKM
|11,73
|1.014.626.961
|% -2,01
|
|GARAN
|22,04
|1.002.969.741
|% 4,95
|
|EKGYO
|3,91
|857.608.521
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,98
|1.271.208.131
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,20
|305.803.829
|% 5,26
|
|AKBNK
|11,13
|1.244.675.430
|% 3,44
|
|ISCTR
|7,92
|819.647.595
|% 6,17
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1235
|18,1283
|% 0,35
|
|Euro
|18,0127
|18,0188
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2644
|21,3711
|% 0,44
|
|Frank
|18,6903
|18,8029
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8125
|4,8367
|% 0,44
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|0,74
|