***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 15:13
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057768
BIST
15:153.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 53,87
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:1518,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1305
En Düşük
18,0210
15:1517,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:151.011,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.011,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:15
|BFREN
|1.306,80
|14.583.431
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.507.767
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.135.765
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,20
|18.927.354
|% -5,31
|
|THYAO
|67,50
|3.505.501.368
|% -0,37
|
|YKBNK
|6,11
|3.305.660.806
|% 5,53
|
|AKBNK
|11,33
|3.152.662.350
|% 5,30
|
|ASELS
|26,22
|2.401.717.875
|% 1,63
|
|SISE
|25,68
|2.251.465.006
|% 1,18
|
|YKBNK
|6,11
|3.305.660.806
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,96
|1.966.165.058
|% 2,06
|
|AKBNK
|11,33
|3.152.662.350
|% 5,30
|
|ALBRK
|2,22
|460.429.397
|% 6,22
|
|ISCTR
|8,14
|1.634.074.237
|% 9,12
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1143
|18,1291
|% 0,35
|
|Euro
|17,9771
|17,9883
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,2601
|21,3667
|% 0,42
|
|Frank
|18,6534
|18,7658
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8089
|4,8330
|% 0,37
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.797
|6.856
|-26,00
|
|Yarım
|3.312
|3.352
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.675
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|1,13
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 3, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 45, 745.00 milyon TL de
-
15:30AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 286, 287, 593 adet işlem
-
15:29OBASE
Yüzde 6.53 oranında artışla 15.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 534, 459 adet işlem
-
15:28FLAP
Yüzde 9.35 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 596, 655 adet işlem
-
15:27TSKB
Yüzde 8.28 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 353, 263 adet işlem