***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 10:21
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058503
BIST
11:203.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,54
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:2018,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:2018,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:201.024,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.024,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:18
|VAKBN
|6,05
|197.481.970
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.787.312
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.967.530
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.499.807
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,70
|29.819.130
|% -7,03
|
|BJKAS
|6,87
|175.147.118
|% -6,15
|
|SAYAS
|18,00
|16.958.609
|% -5,76
|
|ISCTR
|8,05
|2.859.902.815
|% 2,68
|
|AKBNK
|12,31
|2.569.466.817
|% 2,75
|
|YKBNK
|6,77
|2.408.817.782
|% 3,20
|
|ASELS
|27,78
|1.916.193.165
|% 6,03
|
|GARAN
|27,16
|1.824.582.794
|% 5,43
|
|ISCTR
|8,05
|2.859.902.815
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,77
|2.408.817.782
|% 3,20
|
|EKGYO
|3,96
|1.313.332.738
|% 3,13
|
|AKBNK
|12,31
|2.569.466.817
|% 2,75
|
|HALKB
|7,13
|986.773.492
|% 9,86
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1772
|18,1840
|% 0,11
|
|Euro
|18,1389
|18,1516
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,3545
|21,4615
|% -0,38
|
|Frank
|18,7649
|18,8780
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8266
|4,8508
|% 0,11
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.846
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33XU100
Endeks 3, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 27, 748.00 milyon TL de
-
11:33HEDEF
Yüzde 7.81 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 756, 748 adet işlem
-
11:32BASCM
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 450 adet işlem
-
11:31ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 270, 056 adet işlem
-
11:30ESEN
Yüzde 5.78 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 193 adet işlem