***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 16:18
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059654
BIST
16:493.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 78,99
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:4918,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:4918,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1139
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:491.002,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.002,59
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:47
|OYYAT
|25,30
|20.521.881
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.447
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|597.231.022
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.033.905
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.746.087
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.609.488
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,32
|94.544.049
|% -8,27
|
|BTCIM
|29,92
|12.239.313
|% -5,91
|
|PENTA
|390,60
|65.126.952
|% -5,52
|
|OSMEN
|32,00
|8.613.431
|% -4,76
|
|YKBNK
|7,92
|6.974.030.570
|% 4,62
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.410.928
|% 9,96
|
|GARAN
|24,00
|4.319.529.374
|% 5,63
|
|HALKB
|8,99
|3.928.747.546
|% 5,52
|
|THYAO
|71,65
|3.758.785.982
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,92
|6.974.030.570
|% 4,62
|
|HALKB
|8,99
|3.928.747.546
|% 5,52
|
|ISCTR
|8,81
|3.642.073.942
|% 9,58
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.410.928
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.739.011.229
|% 1,50
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2165
|18,2274
|% 0,17
|
|Euro
|18,2102
|18,2171
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,9832
|21,0884
|% 0,23
|
|Frank
|18,4837
|18,5951
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8326
|4,8568
|% 0,14
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|14,33
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,43
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.826
|69,00
|
|Tam
|6.745
|6.797
|32,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|2,11
|
Seans Raporu
16:47
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