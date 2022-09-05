***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 10:00
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060046
BIST
10:203.271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 48,28
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.271
En Düşük
3.248
10:2018,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:2018,1045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:201.001,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.001,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:18
|VKING
|6,95
|1.395.914
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|55.719.329
|% 9,92
|
|BRKSN
|11,28
|1.897.721
|% 9,73
|
|HLGYO
|3,68
|63.552.860
|% 8,88
|
|SANEL
|9,98
|1.414.446
|% 7,54
|
|MTRKS
|42,78
|43.012.919
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,47
|2.524.779
|% -7,10
|
|MIPAZ
|7,71
|14.770.425
|% -5,63
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,65
|1.431.736.588
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,87
|985.192.112
|% 0,77
|
|AKBNK
|13,18
|923.838.143
|% 1,15
|
|GARAN
|24,44
|668.675.173
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,95
|618.379.258
|% 1,24
|
|EKGYO
|4,18
|564.612.270
|% 3,21
|
|YKBNK
|7,87
|985.192.112
|% 0,77
|
|AKBNK
|13,18
|923.838.143
|% 1,15
|
|ISCTR
|8,95
|618.379.258
|% 1,24
|
|HALKB
|9,26
|362.008.146
|% 3,12
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2076
|18,2419
|% 0,23
|
|Euro
|18,0729
|18,0835
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,8398
|20,9444
|% -0,24
|
|Frank
|18,4680
|18,5793
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8360
|4,8603
|% 0,19
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.291
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|2,21
|