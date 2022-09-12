***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 11:12
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062297
BIST
11:463.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 83,89
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:4618,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:4618,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2830
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
11:461.011,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.011,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:46
|BRYAT
|504,90
|79.124.539
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.597.688
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|268.163.979
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|EUKYO
|4,23
|2.426.416
|% -4,73
|
|HEDEF
|8,68
|10.902.101
|% -4,30
|
|SAYAS
|16,51
|12.746.359
|% -4,01
|
|AKBNK
|16,57
|4.404.404.565
|% 4,08
|
|ASELS
|31,90
|3.188.148.671
|% 8,80
|
|EREGL
|33,44
|2.718.019.415
|% 3,02
|
|YKBNK
|9,42
|2.713.977.363
|% 3,18
|
|ISCTR
|12,81
|2.661.571.858
|% 2,97
|
|EKGYO
|5,33
|2.085.194.034
|% 4,31
|
|YKBNK
|9,42
|2.713.977.363
|% 3,18
|
|AKBNK
|16,57
|4.404.404.565
|% 4,08
|
|ISCTR
|12,81
|2.661.571.858
|% 2,97
|
|KRDMD
|15,21
|1.944.667.830
|% 6,66
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2458
|% 0,06
|
|Euro
|18,5888
|18,5991
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,2728
|21,3795
|% 0,96
|
|Frank
|19,0439
|19,1586
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,01
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.308
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,20
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|-0,10
|
Seans Raporu
11:46
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12:01ENJSA
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Yüzde 6.73 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 972, 070 adet işlem