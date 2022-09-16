***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 10:11
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063507
BIST
10:253.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2518,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:25975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:23
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.405.972
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|21.851.687
|% 9,83
|
|ALMAD
|3,45
|3.586.109
|% 7,48
|
|NTHOL
|10,73
|7.109.322
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.482.579
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|25.996.494
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|68.467.227
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.531.267
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|ASELS
|34,22
|753.530.330
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|THYAO
|74,70
|509.938.722
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,48
|800.787.132
|% -7,42
|
|YKBNK
|6,82
|636.882.175
|% -3,67
|
|EKGYO
|4,00
|290.265.620
|% 0,50
|
|AKBNK
|12,08
|692.801.672
|% -5,48
|
|ZOREN
|3,22
|154.632.681
|% 1,90
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2673
|18,2751
|% 0,05
|
|Euro
|18,2514
|18,2663
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,7936
|20,8979
|% -0,46
|
|Frank
|18,8935
|19,0073
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,88
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.626
|6.703
|-9,00
|
|Yarım
|3.228
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|1,03
|
Seans Raporu
10:23
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