***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:18
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074560
BIST
10:303.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -7,39
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.966
10:3018,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:3018,7601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:30993,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,26
|Açılış
|: 993,16
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:28
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|11.442.685
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.362.254
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.238.394
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|AKGRT
|2,52
|30.097.956
|% -47,17
|
|AGYO
|6,78
|2.471.791
|% -9,96
|
|VKING
|10,48
|1.547.100
|% -6,26
|
|KERVN
|0,62
|561.451
|% -4,62
|
|GESAN
|155,60
|45.387.052
|% -4,54
|
|AKBNK
|15,40
|868.910.952
|% -2,41
|
|THYAO
|99,75
|851.436.637
|% 0,96
|
|EREGL
|30,38
|492.130.994
|% -1,36
|
|ASELS
|32,88
|460.476.758
|% -1,02
|
|SISE
|34,20
|380.850.114
|% 0,59
|
|EKGYO
|4,57
|296.762.356
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,40
|868.910.952
|% -2,41
|
|TSKB
|3,09
|122.922.537
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,12
|83.541.543
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,69
|356.563.737
|% -0,41
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6139
|% 0,03
|
|Euro
|18,7482
|18,7622
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,5226
|21,6305
|% -0,19
|
|Frank
|18,7708
|18,8839
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,25
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.679
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.255
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-0,35
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