***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:59
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074721
BIST
18:003.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -48,05
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0018,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0018,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1191
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:00994,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 994,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HEDEF
|12,10
|89.858.908
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.931.482
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.309.633
|% 9,99
|
|DERHL
|6,55
|234.308.100
|% -9,90
|
|DIRIT
|3,50
|324.694
|% -5,91
|
|GESAN
|153,80
|153.434.311
|% -5,64
|
|YAPRK
|45,86
|17.457.855
|% -5,09
|
|KFEIN
|25,76
|42.683.919
|% -5,01
|
|THYAO
|99,20
|8.567.214.365
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,22
|3.582.513.811
|% -3,55
|
|TUPRS
|372,30
|2.668.445.120
|% 1,20
|
|PETKM
|13,43
|2.635.013.739
|% 0,45
|
|SISE
|33,34
|2.507.200.820
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,50
|1.637.481.160
|% -1,53
|
|TSKB
|3,11
|1.040.862.494
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,22
|3.582.513.811
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,10
|468.236.635
|% 0,96
|
|ISCTR
|9,35
|1.892.167.068
|% -3,91
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6048
|18,6113
|% 0,02
|
|Euro
|18,6303
|18,6513
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,4984
|21,6062
|% -0,30
|
|Frank
|18,7213
|18,8341
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,12
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,70
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.663
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.247
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,27
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
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17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL