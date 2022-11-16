***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 12:56
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080275
BIST
12:584.768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 110,83
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
12:5818,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
12:5819,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1584
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4298
En Düşük
19,2248
12:581.067,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.067,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.067,39
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ALBRK
|3,08
|218.764.030
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|103.286.122
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|80.098.089
|% 9,99
|
|HEKTS
|51,25
|1.560.139.710
|% 9,98
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|134.553.168
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,10
|510.121.035
|% -9,62
|
|DOGUB
|8,76
|9.446.010
|% -8,27
|
|ALCTL
|94,05
|235.523.311
|% -7,52
|
|YKBNK
|11,48
|4.832.541.995
|% 6,39
|
|THYAO
|106,90
|4.311.648.976
|% -1,93
|
|ISCTR
|10,35
|3.977.777.064
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,29
|3.510.760.837
|% 6,79
|
|EREGL
|38,08
|2.838.768.854
|% 1,28
|
|YKBNK
|11,48
|4.832.541.995
|% 6,39
|
|ISCTR
|10,35
|3.977.777.064
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,45
|846.732.991
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,64
|1.594.518.690
|% 1,44
|
|TSKB
|3,42
|960.802.707
|% 4,91
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6119
|18,6146
|% 0,07
|
|Euro
|19,4075
|19,4190
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,0723
|22,1830
|% 0,33
|
|Frank
|19,6994
|19,8180
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,63
|
|Cumhuriyet
|7.098
|7.206
|13,00
|
|Tam
|7.080
|7.193
|-2,00
|
|Yarım
|3.438
|3.517
|0,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.758
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,03
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,24
|
|B. Petrol
|94,56
|94,56
|0,70
|