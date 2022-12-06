***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 12:57
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084730
BIST
15:424.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 30,63
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:4218,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:4219,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0694
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:421.066,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.066,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:41
|BARMA
|122,10
|32.240.017
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|759.388.763
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|86.605.512
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|313.661.766
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|393.030.838
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.157.309.180
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.359.000
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,08
|10.479.869.294
|% 5,24
|
|THYAO
|135,60
|7.145.674.531
|% -2,16
|
|EREGL
|42,48
|5.424.843.972
|% 0,09
|
|SISE
|40,30
|3.994.539.511
|% 4,30
|
|AKBNK
|16,32
|3.454.896.524
|% 0,25
|
|KRDMD
|17,08
|10.479.869.294
|% 5,24
|
|EKGYO
|7,35
|2.266.018.831
|% 1,10
|
|ADESE
|1,82
|423.414.022
|% -1,62
|
|AKBNK
|16,32
|3.454.896.524
|% 0,25
|
|ISCTR
|10,28
|1.926.209.971
|% 1,28
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6410
|% 0,02
|
|Euro
|19,6118
|19,6190
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,7399
|22,8540
|% 0,50
|
|Frank
|19,7713
|19,8904
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% -0,10
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|13,60
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|7,69
|
|Cumhuriyet
|7.140
|7.248
|-39,00
|
|Tam
|7.175
|7.223
|55,00
|
|Yarım
|3.475
|3.531
|26,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,20
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-1,14
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, GUBRF, THYAO
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, SASA
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 79 artarak (% 0.85 ) 4, 372
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGNMO, KRDMA, KRDMB, RHEAG, OZSUB, DIRIT, VKING, KSTUR, BALAT, RALYH
-
15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, EUREN, YESIL, PEKGY