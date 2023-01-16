***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:09
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102426
BIST
10:164.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 8,62
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.993
10:1618,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:1620,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:161.157,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.157,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:14
|SDTTR
|75,35
|243.024.872
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|3.139.296
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|1.999.733
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|OTTO
|94,40
|145.858
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,57
|448.796.057
|% -7,25
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,00
|2.716.209
|% -5,34
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,10
|665.256.080
|% 1,04
|
|ODAS
|8,57
|448.796.057
|% -7,25
|
|YKBNK
|9,59
|424.189.004
|% 4,13
|
|AKBNK
|17,21
|412.288.604
|% 3,99
|
|EREGL
|40,38
|373.462.508
|% 0,05
|
|ODAS
|8,57
|448.796.057
|% -7,25
|
|YKBNK
|9,59
|424.189.004
|% 4,13
|
|EKGYO
|7,98
|297.123.962
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,25
|278.061.242
|% 4,17
|
|AKBNK
|17,21
|412.288.604
|% 3,99
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7868
|18,7901
|% 0,04
|
|Euro
|20,3555
|20,3639
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,9189
|23,0338
|% 0,04
|
|Frank
|20,2133
|20,3350
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-4,07
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.857
|7.930
|120,00
|
|Yarım
|3.828
|3.880
|58,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.940
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|0,04
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,73
|