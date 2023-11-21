***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2023 10:27
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219069
BIST
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11:577.975
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,87
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.964
En Yüksek
8.015
11:5728,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0709
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8102
En Düşük
28,6767
11:5731,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1142
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
11:571.841,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.841,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SMART
|25,54
|164.030.489
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.003.029
|% 9,99
|
|ATATP
|97,70
|218.424.163
|% 9,96
|
|MERIT
|77,30
|39.464.293
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.181.679
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|115.251.404
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,98
|1.152.562.548
|% -5,92
|
|THYAO
|257,25
|3.434.684.780
|% 0,98
|
|EREGL
|40,96
|2.664.318.944
|% 3,43
|
|ASTOR
|118,00
|1.454.292.220
|% 1,29
|
|KRDMD
|25,16
|1.273.981.134
|% 2,69
|
|BRSAN
|803,00
|1.221.247.879
|% -0,12
|
|EKGYO
|7,59
|645.001.079
|% -0,78
|
|ZOREN
|5,08
|384.664.293
|% 0,00
|
|EREGL
|40,96
|2.664.318.944
|% 3,43
|
|ODAS
|11,58
|649.069.944
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,34
|70.215.755
|% -1,47
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7932
|28,8106
|% 0,25
|
|Euro
|31,5651
|31,5842
|% 0,37
|
|Sterlin
|35,9816
|36,1620
|% 0,44
|
|Frank
|32,4297
|32,6251
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6554
|7,6938
|% 0,25
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|922,03
|923,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,80
|1.083,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,66
|1.987,96
|% 0,66
|