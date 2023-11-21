***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2023 15:45
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219140
BIST
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17:288.012
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 65,94
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:2828,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0863
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8256
En Düşük
28,6767
17:2831,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1109
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:281.853,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 26,40
|Açılış
|: 1.852,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.853,71
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOBUR
|84,15
|23.958.385
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|SMART
|25,54
|432.724.235
|% 9,99
|
|INTEM
|311,00
|41.106.536
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.432.933
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|264,25
|14.262.972.442
|% 3,73
|
|MIATK
|49,10
|4.669.629.048
|% -3,73
|
|EREGL
|40,82
|4.018.152.409
|% 3,08
|
|TUPRS
|154,50
|3.127.841.634
|% 0,59
|
|ASELS
|45,58
|3.007.727.872
|% 2,20
|
|IHLAS
|1,38
|269.007.013
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,11
|894.637.472
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,60
|1.194.522.709
|% -0,65
|
|ODAS
|11,83
|1.581.003.666
|% 5,16
|
|YKBNK
|17,22
|2.109.354.342
|% 0,88
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7969
|28,8014
|% 0,22
|
|Euro
|31,5607
|31,6242
|% 0,50
|
|Sterlin
|36,0260
|36,2067
|% 0,57
|
|Frank
|32,4816
|32,6773
|% 0,46
|
|Riyal
|7,6553
|7,6937
|% 0,24
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|931,15
|932,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,77
|1.079,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,84
|2.000,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
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17:41BMSCH
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17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TOASO, SAHOL