***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2024 10:10
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239692
BIST
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10:598.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,32
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5930,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5933,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1056
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0626
En Düşük
32,9132
10:591.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:57
|CATES
|61,30
|464.143.881
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|175.829.885
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.788.878
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,37
|56.169.705
|% 9,82
|
|HATEK
|13,87
|37.002.437
|% 8,70
|
|PEGYO
|19,80
|63.167.657
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,42
|79.880.957
|% -4,99
|
|METUR
|6,99
|14.813.837
|% -4,77
|
|BEGYO
|4,22
|143.302.383
|% -4,31
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,50
|1.570.533.332
|% -0,20
|
|AKBNK
|42,84
|1.438.256.342
|% -0,97
|
|ISCTR
|25,78
|1.256.852.779
|% -0,69
|
|EREGL
|44,48
|1.189.409.451
|% 1,55
|
|KCHOL
|158,50
|1.132.054.602
|% 1,93
|
|ISCTR
|25,78
|1.256.852.779
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,29
|364.871.930
|% 1,22
|
|ADESE
|2,15
|88.461.073
|% 4,37
|
|YKBNK
|22,72
|908.534.188
|% -0,96
|
|BEGYO
|4,22
|143.302.383
|% -4,31
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0981
|30,1042
|% 0,02
|
|Euro
|33,0235
|33,0572
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,2459
|38,4377
|% 0,01
|
|Frank
|35,1008
|35,3123
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0013
|8,0414
|% -0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|915,24
|915,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,18
|985,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,50
|78,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,60
|2.053,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:57
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