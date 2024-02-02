***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2024 16:59
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246452
BIST
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18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,56
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
18:0530,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1296
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
18:0532,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,1517
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8646
18:051.993,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,35
|Açılış
|: 1.993,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.986,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|110,00
|7.248.427
|% 10,00
|
|BALAT
|24,92
|6.151.052
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|74.612.849
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.442.556.030
|% 9,96
|
|BRKVY
|69,55
|155.697.885
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|60.153.975
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|443.878.819
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,00
|2.485.008
|% -6,54
|
|PENTA
|20,14
|380.730.743
|% -6,15
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 4,20
|
|CATES
|84,00
|3.332.703.691
|% -3,56
|
|PGSUS
|767,50
|2.992.676.550
|% 0,72
|
|EKOS
|61,80
|2.622.231.738
|% 7,95
|
|BINHO
|566,00
|2.593.214.832
|% -1,14
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% -3,03
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 3,35
|
|ODAS
|9,36
|1.007.200.301
|% 0,32
|
|ADESE
|2,48
|241.274.425
|% 4,64
|
|LRSHO
|2,50
|241.836.096
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4640
|30,4685
|% 0,44
|
|Euro
|32,9027
|32,9133
|% -0,44
|
|Sterlin
|38,3947
|38,5873
|% -0,41
|
|Frank
|35,0188
|35,2298
|% -0,58
|
|Riyal
|8,1031
|8,1437
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|897,53
|899,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|932,43
|937,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,47
|2.035,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
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17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT