***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 15:49
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258465
BIST
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17:008.961
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -108,22
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
17:0032,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0035,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1120
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
17:002.235,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.235,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ARTMS
|54,25
|105.088.218
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.721.658
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.064.554.515
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.852.427
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.425.137.081
|% -0,45
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|OBAMS
|50,80
|3.908.359.990
|% 6,95
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|EKGYO
|10,75
|1.378.690.584
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,19
|617.362.790
|% 0,39
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0931
|32,0980
|% 0,14
|
|Euro
|35,1339
|35,1497
|% 0,28
|
|Sterlin
|41,6118
|41,8204
|% -0,47
|
|Frank
|37,0914
|37,2773
|% -0,43
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,39
|24,42
|% 0,66
|
|Platin
|932,25
|933,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,42
|1.075,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,66
|83,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,91
|2.166,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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