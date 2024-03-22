***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 16:54
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261518
BIST
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17:239.093
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -47,32
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2332,0175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0077
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2334,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,2084
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:232.237,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,77
|Açılış
|: 2.237,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MEKAG
|66,55
|109.431.853
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|IZINV
|65,00
|96.470.514
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|192.618.294
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.607.577
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,54
|91.907.442
|% -9,72
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|288,75
|10.982.403.094
|% 1,14
|
|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
|
|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
|
|VESTL
|85,40
|3.790.823.136
|% -0,47
|
|AKBNK
|45,46
|3.446.107.860
|% 0,93
|
|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
|
|ZOREN
|5,33
|838.626.408
|% -2,38
|
|EKGYO
|10,13
|1.166.342.377
|% -3,62
|
|PETKM
|23,02
|2.613.330.390
|% 0,44
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0085
|32,0175
|% -0,02
|
|Euro
|34,6537
|34,6676
|% -0,60
|
|Sterlin
|41,1388
|41,3450
|% -0,45
|
|Frank
|36,3495
|36,5317
|% -0,07
|
|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|901,11
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,86
|1.009,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,91
|2.173,22
|% 0,66
|