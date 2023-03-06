***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2023 11:38
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı hesap ulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120337
BIST
14:265.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 117,26
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2618,8985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2620,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0105
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:261.123,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.123,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BVSAN
|46,20
|57.338.707
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.681.808
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|406.279.486
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KMPUR
|109,60
|217.772.596
|% -4,36
|
|SELGD
|6,69
|4.046.239
|% -4,29
|
|KGYO
|31,64
|24.379.142
|% -4,12
|
|EREGL
|43,74
|4.733.486.587
|% -0,55
|
|KRDMD
|20,72
|2.145.537.266
|% -1,43
|
|TUPRS
|626,20
|2.142.925.236
|% 2,57
|
|THYAO
|140,50
|2.123.786.283
|% 1,30
|
|AKBNK
|18,07
|2.063.788.906
|% 3,79
|
|YKBNK
|10,28
|1.831.687.862
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.235.191.797
|% 1,61
|
|ISCTR
|12,45
|1.415.979.446
|% 5,60
|
|AKBNK
|18,07
|2.063.788.906
|% 3,79
|
|EREGL
|43,74
|4.733.486.587
|% -0,55
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8981
|18,9011
|% 0,06
|
|Euro
|20,2900
|20,3000
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,6203
|22,7338
|% -0,28
|
|Frank
|20,1276
|20,2488
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0205
|5,0457
|% 0,05
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.638
|7.686
|43,00
|
|Yarım
|3.732
|3.761
|21,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.880
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,41
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39ISSEN
Yüzde 6.00 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 263 adet işlem
-
14:38MEPET
Yüzde 9.30 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 777 adet işlem
-
14:37ASTOR
Yüzde 9.18 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 603, 222 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 5, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 539.00 milyon TL de
-
14:36NTGAZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 807 adet işlem