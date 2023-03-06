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***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.03.2023 11:38
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak,  2023 yılı hesap ulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120337


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Cumhuriyet 7.598 7.713 -15,00  
Tam 7.638 7.686 43,00  
Yarım 3.732 3.761 21,00  
Çeyrek 1.866 1.880 10,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,12 -0,15  
Gümüş Gr. 12,82 12,83 -0,09  
B. Petrol 84,42 84,42 -1,41  
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