***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞerketimizin Ana Sözleşme son hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8-9-12-14-15-16-18-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-34-36 17/07/2020 17/07/2020 10120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964983BIST