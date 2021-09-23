***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.09.2021 15:48
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şerketimizin Ana Sözleşme son hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8-9-12-14-15-16-18-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-34-36 17/07/2020 17/07/2020 10120
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964983
BIST
16:291.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,61
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
16:298,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1015
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
16:2910,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1763
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
16:29494,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,74
|Açılış
|: 494,67
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler16:29
|YEOTK
|66,55
|203.241.724
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.227.318
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.352.480
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.308.221
|% 9,87
|
|DESPC
|10,65
|30.047.186
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,45
|109.927.425
|% -9,59
|
|KTSKR
|58,75
|19.541.504
|% -6,75
|
|NUGYO
|10,10
|59.280.627
|% -5,78
|
|NIBAS
|8,49
|13.692.861
|% -5,35
|
|GARAN
|9,25
|2.622.849.705
|% -2,43
|
|EREGL
|16,88
|920.378.527
|% -0,12
|
|THYAO
|13,21
|859.631.473
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,38
|745.480.497
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,31
|577.070.178
|% -3,10
|
|YKBNK
|2,38
|745.480.497
|% -2,46
|
|GARAN
|9,25
|2.622.849.705
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,81
|490.484.081
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,31
|577.070.178
|% -3,10
|
|ODAS
|1,36
|137.720.791
|% 0,74
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7511
|8,7534
|% 1,17
|
|Euro
|10,2816
|10,2907
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,9798
|12,0398
|% 1,99
|
|Frank
|9,4502
|9,5072
|% 1,59
|
|Riyal
|2,3293
|2,3410
|% 1,28
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-15,53
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.249
|3.332
|0,63
|
|Yarım
|1.570
|1.612
|0,31
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|76,10
|76,10
|-0,09
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:39CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 207, 401 adet işlem
-
16:38CEOEM
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 206, 920 adet işlem
-
16:37DOGUB
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 121 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 14, 116.00 milyon TL de
-
16:36CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 184, 581 adet işlem