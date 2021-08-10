***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 tarihlerin arası Yönetim Kurulu Faliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956632BIST