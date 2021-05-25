***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33 -2.707.392 2.707.392 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 199.246 -990.233 -790.987 -790.987Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -392.612 808 -28.494.121 -990.233 18.814.172 18.814.172Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070Transferler33 -1.793.758 1.793.758Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -171.190 87.212 -83.978 -83.978Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -588.379 808 -30.287.879 87.212 17.902.092 17.902.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI520.358 368.981Dönem Karı (Zararı)33 87.212 -990.233Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 87.212 -990.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-90.209 15.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 57.412 52.472Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 -315.539 -249.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 218.573 211.632Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30,49 218.573 211.632Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28.381 22.484Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 28.381 22.484Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -79.036 -21.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler523.355 1.343.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler908.675 -294.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 908.675 -294.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler295.779 -467.374İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 295.779 -467.374Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -806.841 282.222Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-354.093 -260.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -354.093 -260.029Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler479.835 2.082.692İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26,27 407.105 1.605.893İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26,27 72.730 476.799Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları520.358 368.981Kira ÖdemeleriYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-120.258 -6.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.258 -6.038Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -120.258 -6.038FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)400.100 362.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)400.100 362.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 413.394 49.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 813.494 412.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 813.494 413.394Ticari Alacaklar1.008.373 1.917.048İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.008.373 1.917.048Diğer Alacaklar0 34.184İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 34.184Stoklar13 3.781.841 2.975.000Peşin Ödenmiş Giderler15 40.915 17.917İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 40.915 17.917Diğer Dönen Varlıklar17 386.040 670.633İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 386.040 670.633ARA TOPLAM6.030.663 6.028.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.030.663 6.028.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.664 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.664 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.351.979 2.380.360Maddi Duran Varlıklar19.325.616 19.277.200Arazi ve Arsalar20 14.975.000 14.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 183.299 198.899Binalar20 866.255 892.595Tesis, Makine ve Cihazlar20 115.960 22.271Taşıtlar20 0 1Mobilya ve Demirbaşlar20 13.252 16.583Yapılmakta Olan Yatırımlar3.171.850 3.171.850Diğer Maddi Duran VarlıklarKullanım Hakkı VarlıklarıMaddi Olmayan Duran Varlıklar82.777 68.348Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.777 68.348TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.764.036 21.729.572TOPLAM VARLIKLAR27.794.699 27.757.748KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar572.211 926.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 572.211 926.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 455.545 45.926Diğer Borçlar2.747.967 2.340.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.742.075 2.334.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.892 5.892Kısa Vadeli Karşılıklar399.159 269.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 399.159 269.521Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.325.233 3.662.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 3.325.233 3.662.122ARA TOPLAM7.500.115 7.244.735TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.500.115 7.244.735UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.354.929 1.367.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.354.929 1.367.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.037.563 1.159.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.392.492 2.526.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.892.607 9.771.678ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.902.092 17.986.070Ödenmiş Sermaye33 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 1.770.514 1.770.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.947.833 13.119.023Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.536.212 13.536.212Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 13.536.212 13.536.212Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -588.379 -417.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler33 808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -30.287.879 -28.494.121Net Dönem Karı veya Zararı33 87.212 -1.793.758TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.902.092 17.986.070TOPLAM KAYNAKLAR27.794.699 27.757.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 2.362.692 547.650Satışların Maliyeti45 -1.734.699 -704.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)627.993 -156.962BRÜT KAR (ZARAR)627.993 -156.962Genel Yönetim Giderleri47-48 -543.894 -442.801Pazarlama Giderleri47-48 -34.835 -27.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 62 49.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -24.888 -374.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.438 -951.575Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -28.381 -22.484FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.943 -974.059Finansman Gelirleri51 433.227 19.164Finansman Giderleri51 -421.108 -56.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.176 -1.011.523Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri79.036 21.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 79.036 21.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)87.212 -990.233DÖNEM KARI (ZARARI)87.212 -990.233Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları87.212 -990.233Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00290000 0,03300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00290000 0,03300000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-213.987 -255.443Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -171.190 -199.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-42.797 -56.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -42.797 -56.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-213.987 -255.443TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-126.775 -1.245.676Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-126.775 -1.245.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938005BIST