***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Transferler-2.707.392 2.707.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102.881 -1.750.476 -1.647.595 -1.647.595Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070Transferler-1.793.758 1.793.758Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.851 630.987 677.838 677.838Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -370.338 808 -30.287.879 630.987 18.663.908 18.663.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.448 295.785Dönem Karı (Zararı)33 630.987 -1.750.476Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 630.987 -1.750.476Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-109.967 26.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 44.352 96.272Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-562.386 -221.997Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18,41 -562.386 -221.997Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler545.578 121.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30,49 545.578 121.121Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29.378 23.585Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 29.378 23.585Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -166.889 7.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-552.468 2.019.572Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-179.358 -464.735İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -179.358 -464.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler259.013 -328.297İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 259.013 -328.297Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.783.379 412.206Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.177 -102.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 8.177 -102.539Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.143.079 2.502.937İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 796.744 2.140.731İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 346.335 362.206Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.448 295.785YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-171.077 -6.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.077 -6.038Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -149.400 -6.038Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -21.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-202.525 289.747NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-202.525 289.747DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 413.394 49.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 210.869 339.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 210.869 413.394Ticari Alacaklar2.096.406 1.917.048İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.096.406 1.917.048Diğer Alacaklar11 3.281 34.184İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.281 34.184Stoklar13 4.758.379 2.975.000Peşin Ödenmiş Giderler31.713 17.917İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 31.713 17.917Diğer Dönen Varlıklar428.728 670.633İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 428.728 670.633ARA TOPLAM7.529.376 6.028.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.529.376 6.028.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.663 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.663 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.350.982 2.380.360Maddi Duran Varlıklar19.386.779 19.277.200Arazi ve Arsalar20 14.975.000 14.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 191.100 198.899Binalar20 871.909 892.595Tesis, Makine ve Cihazlar20 162.121 22.271Taşıtlar20 0 1Mobilya ve Demirbaşlar20 14.799 16.583Yapılmakta Olan Yatırımlar20 3.171.850 3.171.850Diğer Maddi Duran Varlıklar0 1Kullanım Hakkı Varlıkları22 99.372Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 85.494 68.348Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 85.494 68.348TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.926.290 21.729.572TOPLAM VARLIKLAR29.455.666 27.757.748KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.282 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.282 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 36.282 0Ticari Borçlar934.481 926.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 934.481 926.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 102.991 45.926Diğer Borçlar11 3.137.606 2.340.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 3.104.314 2.334.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 33.292 5.892Kısa Vadeli Karşılıklar696.191 269.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 446.091 269.521Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 250.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.951.392 3.662.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 3.951.392 3.662.122ARA TOPLAM8.858.943 7.244.735TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.858.943 7.244.735UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar63.090 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.090 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 63.090 0Uzun Vadeli Karşılıklar865.505 1.367.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 865.505 1.367.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.004.220 1.159.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.932.815 2.526.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.791.758 9.771.678ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.663.908 17.986.070Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.770.514 1.770.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.165.874 13.119.023Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.165.874 13.119.023Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.536.212 13.536.212Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-370.338 -417.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -30.287.879 -28.494.121Net Dönem Karı veya Zararı33 630.987 -1.793.758TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.663.908 17.986.070TOPLAM KAYNAKLAR29.455.666 27.757.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 4.956.862 1.799.807 2.594.170 1.252.157Satışların Maliyeti45 -3.564.291 -1.869.025 -1.829.592 -1.164.413TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.392.571 -69.218 764.578 87.744BRÜT KAR (ZARAR)1.392.571 -69.218 764.578 87.744Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.498.398 -1.189.848 -954.504 -747.047Pazarlama Giderleri47-48 -57.682 -65.649 -22.847 -38.353Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 769.973 91.349 769.911 41.607Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -24.887 -411.286 1 -37.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)581.577 -1.644.652 557.139 -693.077Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -29.378 -23.585 -997 -1.101FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)552.199 -1.668.237 556.142 -694.178Finansman Gelirleri51 615.415 74.024 182.188 54.860Finansman Giderleri51 -703.516 -148.555 -282.408 -91.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)464.098 -1.742.768 455.922 -731.245Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri166.889 -7.708 87.853 -28.998Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 166.889 -7.708 87.853 -28.998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)630.987 -1.750.476 543.775 -760.243DÖNEM KARI (ZARARI)630.987 -1.750.476 543.775 -760.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları630.987 -1.750.476 543.775 -760.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 56 0,00020000 -0,05830000 -0,00270000 -0,02530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00020000 -0,05830000 -0,00270000 -0,02530000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.564 -131.899 155.423 123.544Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -46.851 -102.881 124.339 96.365Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.713 -29.018 31.084 27.179Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -11.713 -29.018 31.084 27.179Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.564 -131.899 155.423 123.544TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)572.423 -1.882.375 699.198 -636.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları572.423 -1.882.375 699.198 -636.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956608BIST