***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159Transferler-2.707.392 2.707.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)165.982 -1.733.603 -1.567.621 -1.567.621Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -425.876 808 -28.494.121 -1.733.603 18.037.538 18.037.538Transferler-1.739.758 1.793.758Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.030 -29.181 -21.151 -21.151Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -409.159 808 -30.287.879 -29.181 17.964.919 17.964.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI484.971 282.737Dönem Karı (Zararı)33 -29.181 -1.733.603Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -29.181 -1.733.603Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-142.760 -35.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 93.337 139.317Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-569.851 -338.683Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18,41 -569.851 -338.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler455.368 130.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30,49 455.368 130.302Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.203 16.837Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 10.203 16.837Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -131.817 16.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler656.628 2.051.754Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler649.242 -1.019.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 649.242 -1.019.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler311.548 -31.095İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15-16-17 311.548 -31.095Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.257.198 220.272Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler416.133 -125.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 416.133 -125.664Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.536.903 3.007.374İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 882.300 2.255.147İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-27 654.603 752.227Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları484.687 282.737Ödenen TemettülerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKira Ödemeleri284YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-171.077 -6.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.077 -6.038Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -149.400 -6.038Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -21.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.894 276.699Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)313.894 276.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 413.394 49.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 727.288 326.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 727.288 413.394Ticari Alacaklar1.267.806 1.917.048İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.267.806 1.917.048Diğer Alacaklar11 38.621 34.184İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.621 34.184Stoklar13 5.232.198 2.975.000Peşin Ödenmiş Giderler31.511 17.917İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 31.511 17.917Diğer Dönen Varlıklar341.055 670.633İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 341.055 670.633ARA TOPLAM7.638.479 6.028.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.638.479 6.028.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.663 3.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.663 3.664Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.370.157 2.380.360Maddi Duran Varlıklar19.340.057 19.277.200Arazi ve Arsalar20 14.975.000 14.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20 187.199 198.899Binalar20 834.322 892.595Tesis, Makine ve Cihazlar20 157.661 22.271Taşıtlar20 1Mobilya ve Demirbaşlar20 14.025 16.583Özel MaliyetlerYapılmakta Olan Yatırımlar20 3.171.850 3.171.850Diğer Maddi Duran VarlıklarKullanım Hakkı Varlıkları22 18.622Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 83.229 68.348Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 83.229 68.348TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.815.728 21.729.572TOPLAM VARLIKLAR29.454.207 27.757.748KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.905 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.905 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 18.905 0Ticari Borçlar1.342.437 926.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.342.437 926.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 68.689 45.926Diğer Borçlar11 3.250.562 2.340.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 3.217.586 2.334.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 32.976 5.892Kısa Vadeli Karşılıklar512.156 269.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 262.056 269.521Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 250.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.266.562 3.662.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 4.266.562 3.662.122ARA TOPLAM9.459.311 7.244.735TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.459.311 7.244.735UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.000.390 1.367.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.000.390 1.367.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.029.587 1.159.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.029.977 2.526.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.489.288 9.771.678ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.964.919 17.986.070Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.770.514 1.770.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.127.053 13.119.023Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.127.053 13.119.023Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.536.212 13.536.212Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-409.159 -417.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler808 808Yasal Yedekler808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -30.287.879 -28.494.121Net Dönem Karı veya Zararı33 -29.181 -1.793.758TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.964.919 17.986.070TOPLAM KAYNAKLAR29.454.207 27.757.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 8.074.633 3.903.835 3.117.771 2.104.028Satışların Maliyeti45 -6.605.973 -3.792.518 -3.041.682 -1.923.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.468.660 111.317 76.089 180.535BRÜT KAR (ZARAR)1.468.660 111.317 76.089 180.535Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.937.438 -1.628.544 -439.040 -438.696Pazarlama Giderleri47-48 -89.317 -92.942 -31.635 -27.293Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 777.437 424.973 7.464 333.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -155.864 -413.109 -130.977 -1.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.478 -1.598.305 -518.099 46.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -10.203 -16.837 19.175 6.748FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.275 -1.615.142 -498.924 53.095Finansman Gelirleri51 578.403 72.532 -37.012 -1.492Finansman Giderleri51 -792.676 -174.180 -89.160 -25.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-160.998 -1.716.790 -625.096 25.978Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri131.817 -16.813 -35.072 -9.105Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 131.817 -16.813 -35.072 -9.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-29.181 -1.733.603 -660.168 16.873DÖNEM KARI (ZARARI)-29.181 -1.733.603 -660.168 16.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-29.181 -1.733.603 -660.168 16.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,05780000 0,00000000 0,00060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,05780000 0,00000000 0,00060000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.038 -212.798 48.526 -80.899Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -8.030 -165.982 38.821 -63.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.008 -46.816 9.705 -17.798Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -2.008 -46.816 9.705 -17.798Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.038 -212.798 48.526 -80.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.219 -1.946.401 -611.642 -64.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-39.219 -1.946.401 -611.642 -64.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973288BIST