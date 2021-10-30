***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2021 16:31
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Transferler
-2.707.392 2.707.392
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
165.982 -1.733.603 -1.567.621 -1.567.621
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -425.876 808 -28.494.121 -1.733.603 18.037.538 18.037.538
Transferler
-1.739.758 1.793.758
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.030 -29.181 -21.151 -21.151
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -409.159 808 -30.287.879 -29.181 17.964.919 17.964.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
484.971 282.737
Dönem Karı (Zararı)
33 -29.181 -1.733.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -29.181 -1.733.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-142.760 -35.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 93.337 139.317
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-569.851 -338.683
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18,41 -569.851 -338.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
455.368 130.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30,49 455.368 130.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.203 16.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 10.203 16.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -131.817 16.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
656.628 2.051.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
649.242 -1.019.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 649.242 -1.019.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
311.548 -31.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 311.548 -31.095
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.257.198 220.272
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
416.133 -125.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 416.133 -125.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.536.903 3.007.374
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 882.300 2.255.147
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 654.603 752.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
484.687 282.737
Ödenen Temettüler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Kira Ödemeleri
284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.077 -6.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.077 -6.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -149.400 -6.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -21.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.894 276.699
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.894 276.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 413.394 49.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 727.288 326.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 727.288 413.394
Ticari Alacaklar
1.267.806 1.917.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.267.806 1.917.048
Diğer Alacaklar
11 38.621 34.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.621 34.184
Stoklar
13 5.232.198 2.975.000
Peşin Ödenmiş Giderler
31.511 17.917
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.511 17.917
Diğer Dönen Varlıklar
341.055 670.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 341.055 670.633
ARA TOPLAM
7.638.479 6.028.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.638.479 6.028.176
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.663 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.663 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.370.157 2.380.360
Maddi Duran Varlıklar
19.340.057 19.277.200
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 187.199 198.899
Binalar
20 834.322 892.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 157.661 22.271
Taşıtlar
20 1
Mobilya ve Demirbaşlar
20 14.025 16.583
Özel Maliyetler
1
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20 3.171.850 3.171.850
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 18.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 83.229 68.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 83.229 68.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.815.728 21.729.572
TOPLAM VARLIKLAR
29.454.207 27.757.748
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.905 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.905 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 18.905 0
Ticari Borçlar
1.342.437 926.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.342.437 926.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 68.689 45.926
Diğer Borçlar
11 3.250.562 2.340.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 3.217.586 2.334.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 32.976 5.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
512.156 269.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 262.056 269.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 250.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.266.562 3.662.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 4.266.562 3.662.122
ARA TOPLAM
9.459.311 7.244.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.459.311 7.244.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.000.390 1.367.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.000.390 1.367.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.029.587 1.159.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.029.977 2.526.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.489.288 9.771.678
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.964.919 17.986.070
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.770.514 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.127.053 13.119.023
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.127.053 13.119.023
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.536.212 13.536.212
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-409.159 -417.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -30.287.879 -28.494.121
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -29.181 -1.793.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.964.919 17.986.070
TOPLAM KAYNAKLAR
29.454.207 27.757.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 8.074.633 3.903.835 3.117.771 2.104.028
Satışların Maliyeti
45 -6.605.973 -3.792.518 -3.041.682 -1.923.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.468.660 111.317 76.089 180.535
BRÜT KAR (ZARAR)
1.468.660 111.317 76.089 180.535
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.937.438 -1.628.544 -439.040 -438.696
Pazarlama Giderleri
47-48 -89.317 -92.942 -31.635 -27.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 777.437 424.973 7.464 333.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -155.864 -413.109 -130.977 -1.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.478 -1.598.305 -518.099 46.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -10.203 -16.837 19.175 6.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.275 -1.615.142 -498.924 53.095
Finansman Gelirleri
51 578.403 72.532 -37.012 -1.492
Finansman Giderleri
51 -792.676 -174.180 -89.160 -25.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-160.998 -1.716.790 -625.096 25.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
131.817 -16.813 -35.072 -9.105
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 131.817 -16.813 -35.072 -9.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.181 -1.733.603 -660.168 16.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.181 -1.733.603 -660.168 16.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.181 -1.733.603 -660.168 16.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,05780000 0,00000000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,05780000 0,00000000 0,00060000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.038 -212.798 48.526 -80.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -8.030 -165.982 38.821 -63.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.008 -46.816 9.705 -17.798
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -2.008 -46.816 9.705 -17.798
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.038 -212.798 48.526 -80.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.219 -1.946.401 -611.642 -64.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-39.219 -1.946.401 -611.642 -64.026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973288
BIST