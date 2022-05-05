***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:39
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 -1.793.758 1.793.758 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.190 87.212 -83.978 -83.978
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -588.379 808 -30.287.879 87.212 17.902.092 17.902.092
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 -606.078 808 -30.287.879 575.338 30.978.502 30.978.502
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 575.338 -575.338 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-181.332 299.290 117.958 117.958
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 -787.410 808 -29.712.541 299.290 31.096.460 31.096.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.063.772 520.358
Dönem Karı (Zararı)
33 299.290 87.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
299.290 87.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.337 -90.209
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 131.947 57.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -254.299 -315.539
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 322.293 218.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 322.293 218.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.172 28.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -5.172 28.381
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -188.432 -79.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.365.665 523.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -471.913 908.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -471.913 908.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -719.555 295.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-719.555 295.779
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.312.723 -806.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -229.785 -354.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-229.785 -354.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 2.368.311 479.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
407.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.368.311 72.730
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.060.038 520.358
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.577 -120.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.577 -120.258
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.150 -120.258
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.129.349 400.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.129.349 400.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.783.845 413.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.654.496 813.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.654.496 4.783.845
Ticari Alacaklar
767.667 295.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 767.667 295.754
Diğer Alacaklar
4.545 2.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.545 2.924
Stoklar
13 9.779.288 7.466.565
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Dönen Varlıklar
17 909.048 191.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
909.048 191.114
ARA TOPLAM
15.115.044 12.740.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.115.044 12.740.202
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 3.600 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.600 3.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.373.866 2.368.694
Maddi Duran Varlıklar
20 23.455.770 23.536.861
Arazi ve Arsalar
19.211.000 19.211.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
167.700 183.300
Binalar
733.769 811.688
Tesis, Makine ve Cihazlar
135.362 153.201
Mobilya ve Demirbaşlar
36.090 5.823
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.849 3.171.849
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 15.834 18.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 95.684 80.963
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 95.684 80.963
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.944.754 26.008.491
TOPLAM VARLIKLAR
41.059.798 38.748.693
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.599 75.872
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.599 75.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 69.599 75.872
Ticari Borçlar
867.888 1.097.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 867.888 1.097.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 96.886 49.025
Diğer Borçlar
13.434 12.754
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
484 484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.950 12.270
Kısa Vadeli Karşılıklar
579.935 507.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 329.835 257.833
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 250.100 250.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.903.766 2.583.996
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 4.903.766 2.583.996
ARA TOPLAM
6.531.508 4.327.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.531.508 4.327.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.949.067 1.717.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.949.067 1.717.579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.482.763 1.725.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.431.830 3.442.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.963.338 7.770.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.096.460 30.978.502
Ödenmiş Sermaye
33 39.000.000 39.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.894.133 1.894.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 16.231.166 16.412.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.231.166 16.412.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 17.018.576 17.018.576
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -787.410 -606.078
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -29.712.541 -30.287.879
Net Dönem Karı veya Zararı
33 299.290 575.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.096.460 30.978.502
TOPLAM KAYNAKLAR
41.059.798 38.748.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 3.885.122 2.362.692
Satışların Maliyeti
45 -2.929.196 -1.734.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
955.926 627.993
BRÜT KAR (ZARAR)
955.926 627.993
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.123.285 -543.894
Pazarlama Giderleri
-47.777 -34.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 273.921 62
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -104.654 -24.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.869 24.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 5.172 -28.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.697 -3.943
Finansman Gelirleri
51 307.895 433.227
Finansman Giderleri
51 -156.340 -421.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.858 8.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
188.432 79.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 188.432 79.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
299.290 87.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
299.290 87.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
299.290 87.212
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
235.496 -213.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 181.332 -171.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.164 -42.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 54.164 -42.797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
235.496 -213.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
534.786 -126.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
534.786 -126.775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026836
BIST