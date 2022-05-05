***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 -1.793.758 1.793.758 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-171.190 87.212 -83.978 -83.978Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -588.379 808 -30.287.879 87.212 17.902.092 17.902.092Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 -606.078 808 -30.287.879 575.338 30.978.502 30.978.502Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 575.338 -575.338 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-181.332 299.290 117.958 117.958Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 -787.410 808 -29.712.541 299.290 31.096.460 31.096.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.063.772 520.358Dönem Karı (Zararı)33 299.290 87.212Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)299.290 87.212Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.337 -90.209Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20-21 131.947 57.412Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 -254.299 -315.539Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9-11-30-49 322.293 218.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30-49 322.293 218.573Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.172 28.381Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 -5.172 28.381Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -188.432 -79.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.365.665 523.355Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -471.913 908.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -471.913 908.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 -719.555 295.779İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-719.555 295.779Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.312.723 -806.841Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -229.785 -354.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-229.785 -354.093Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 2.368.311 479.835İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)407.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.368.311 72.730Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.060.038 520.358Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.577 -120.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.577 -120.258Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.150 -120.258Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.427FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.129.349 400.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.129.349 400.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.783.845 413.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.654.496 813.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.654.496 4.783.845Ticari Alacaklar767.667 295.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 767.667 295.754Diğer Alacaklar4.545 2.924İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.545 2.924Stoklar13 9.779.288 7.466.565Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Dönen Varlıklar17 909.048 191.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar909.048 191.114ARA TOPLAM15.115.044 12.740.202TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.115.044 12.740.202DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 3.600 3.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.600 3.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 2.373.866 2.368.694Maddi Duran Varlıklar20 23.455.770 23.536.861Arazi ve Arsalar19.211.000 19.211.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri167.700 183.300Binalar733.769 811.688Tesis, Makine ve Cihazlar135.362 153.201Mobilya ve Demirbaşlar36.090 5.823Yapılmakta Olan Yatırımlar3.171.849 3.171.849Kullanım Hakkı Varlıkları22 15.834 18.373Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 95.684 80.963Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 95.684 80.963TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.944.754 26.008.491TOPLAM VARLIKLAR41.059.798 38.748.693KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.599 75.872İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.599 75.872Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 69.599 75.872Ticari Borçlar867.888 1.097.673İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 867.888 1.097.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 96.886 49.025Diğer Borçlar13.434 12.754İlişkili Taraflara Diğer Borçlar484 484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 12.950 12.270Kısa Vadeli Karşılıklar579.935 507.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 329.835 257.833Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 250.100 250.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.903.766 2.583.996İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 4.903.766 2.583.996ARA TOPLAM6.531.508 4.327.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.531.508 4.327.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.949.067 1.717.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 1.949.067 1.717.579Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 1.482.763 1.725.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.431.830 3.442.938TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.963.338 7.770.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.096.460 30.978.502Ödenmiş Sermaye33 39.000.000 39.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 3.383.604 3.383.604Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 1.894.133 1.894.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 16.231.166 16.412.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.231.166 16.412.498Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33 17.018.576 17.018.576Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -787.410 -606.078Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 808 808Yasal Yedekler33 808 808Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -29.712.541 -30.287.879Net Dönem Karı veya Zararı33 299.290 575.338TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.096.460 30.978.502TOPLAM KAYNAKLAR41.059.798 38.748.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.885.122 2.362.692Satışların Maliyeti45 -2.929.196 -1.734.699TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)955.926 627.993BRÜT KAR (ZARAR)955.926 627.993Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.123.285 -543.894Pazarlama Giderleri-47.777 -34.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 273.921 62Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -104.654 -24.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-45.869 24.438Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 5.172 -28.381FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-40.697 -3.943Finansman Gelirleri51 307.895 433.227Finansman Giderleri51 -156.340 -421.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.858 8.176Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri188.432 79.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 188.432 79.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)299.290 87.212DÖNEM KARI (ZARARI)299.290 87.212Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları299.290 87.212Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar235.496 -213.987Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 181.332 -171.190Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.164 -42.797Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 54.164 -42.797Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)235.496 -213.987TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)534.786 -126.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları534.786 -126.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026836BIST