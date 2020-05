***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin 2019 yılına ait 45. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 23/06/2020 Salı günü saat 11:00'de Yapılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Tarihi 23.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ERZİNCANİlçe ERZİNCAN MERKEZAdres Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,5 - 2019 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,6 - 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,8 - 2019 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 uncu maddelerinin tadil edilmesinin onaylanması16 - Dilek ve temenniler,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas sözleşme SPK ve TİC.Bk. Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Genel kurul çağrı ilanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketin 2019 yılına ait 45. 