***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSermaye düzletmesi yapılacağından dolayı sürecin yeniden başlatılması istenmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973560BIST