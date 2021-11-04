***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2021 tarih ve 48 sayılı Sermaye Piyasasına Sermaye Artırımı Başvurulmuş olup, SPK yapılan değerlendirme neticesinde 01.11.2021 tarihli 12456 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. onaylanmış izahname ekte bilgileerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974671BIST