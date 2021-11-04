***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
04.11.2021 12:18
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Açıklamalar
31.08.2021 tarih ve 48 sayılı Sermaye Piyasasına Sermaye Artırımı Başvurulmuş olup, SPK yapılan değerlendirme neticesinde 01.11.2021 tarihli 12456 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. onaylanmış izahname ekte bilgileerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974671
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|
|HLGYO
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|47.979.850
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
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|ADESE
|1,25
|44.678.134
|% 9,65
|
|CLEBI
|187,60
|127.397.555
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|BASGZ
|28,04
|8.753.723
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|KARYE
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|17.924.305
|% -9,95
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|DGKLB
|2,31
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|% -7,97
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|CANTE
|12,03
|56.639.212
|% -7,46
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|TETMT
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|GARAN
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|TSKB
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|KRDMD
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|351.052.555
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|ISCTR
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|% 0,84
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|TSKB
|1,51
|426.811.435
|% 0,67
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|SKBNK
|1,09
|147.203.147
|% 0,00
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|GARAN
|10,45
|1.163.965.366
|% 0,67
|
|THYAO
|16,68
|1.797.584.780
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,92
|304.265.701
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|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Euro
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|Alış
|Satış
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|1.776
|5,88
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|Altın Gr.
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|554
|5,51
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|Cumhuriyet
|3.665
|3.720
|24,00
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|Tam
|3.648
|3.739
|21,19
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|Yarım
|1.763
|1.809
|10,25
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|884
|904
|5,12
|
|Gümüş.Ons
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|23,64
|0,11
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|7,38
|0,08
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