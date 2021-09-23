***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.09.2021 15:07
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan Taslak İzahname ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964976
BIST
16:541.399
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502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler16:54
|YEOTK
|66,55
|203.520.369
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.261.290
|% 9,98
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|RALYH
|4,67
|59.431.576
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.328.394
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|64.393.205
|% -9,98
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|DESPC
|10,65
|30.433.941
|% -9,97
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|AKYHO
|2,44
|111.297.229
|% -9,96
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|KTSKR
|58,40
|19.712.104
|% -7,30
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|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
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|GARAN
|9,23
|2.771.606.247
|% -2,64
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|EREGL
|16,93
|965.493.060
|% 0,18
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|THYAO
|13,23
|914.681.583
|% 0,30
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|YKBNK
|2,39
|760.789.665
|% -2,05
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|AKBNK
|5,31
|628.018.732
|% -3,10
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|YKBNK
|2,39
|760.789.665
|% -2,05
|
|GARAN
|9,23
|2.771.606.247
|% -2,64
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|EKGYO
|1,82
|520.569.623
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,31
|628.018.732
|% -3,10
|
|ODAS
|1,37
|143.638.973
|% 1,48
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7404
|8,7434
|% 1,06
|
|Euro
|10,2804
|10,2882
|% 1,72
|
|Sterlin
|11,9670
|12,0271
|% 1,88
|
|Frank
|9,4288
|9,4856
|% 1,36
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|Riyal
|2,3223
|2,3339
|% 0,97
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|16:54
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-13,76
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|Altın Gr.
|492
|493
|0,63
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|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-12,00
|
|Tam
|3.236
|3.319
|-12,92
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-6,25
|
|Çeyrek
|784
|803
|-3,12
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|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,04
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|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,40
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