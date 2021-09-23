***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan Taslak İzahname ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964976BIST