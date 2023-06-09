***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/12/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar. İlgi : 09.06.2023 Tarih ve 17756 Sayılı Borsa İstanbul'un yazısı.İlgi yazıda Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup, olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmesi istenmiştir.Bu çerçevede Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimizde kamuya açıklanmamış bir özel durumbulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157740BIST