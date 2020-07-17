***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Genel Müdür Vekili sn Sezgin POLAT 20-30 Temmuz tarihleri arası yıllık izine ayrıldığından dolayı bu süre zarfında Genel Müdürlük görev ve yetkilerinin İşletme Müdürü Sn. Kenan ALKAN tarafından vekaleten yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860246BIST