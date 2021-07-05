***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 18:14
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda seçilen Sn. Taha ALBAYRAK ile Didem Bahar Özgün YILMAZ Şirketimiz YönetimKkurulundan istifa etmiş olup, Yerine Hilal YÜCEL ve Bayram ŞAHİN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946356
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.376
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En Düşük
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18:0510,2882
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501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.811.112
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.954
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
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|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
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|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
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|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
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|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6616
|8,6661
|% -0,16
|
|Euro
|10,2693
|10,2882
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9513
|12,0113
|% -0,15
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3015
|2,3131
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
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|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,01
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