***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurulunda seçilen Sn. Taha ALBAYRAK ile Didem Bahar Özgün YILMAZ Şirketimiz YönetimKkurulundan istifa etmiş olup, Yerine Hilal YÜCEL ve Bayram ŞAHİN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946356BIST