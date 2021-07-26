***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Genel Müdürü Vekili sn. Sezgin POLAT 26,07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında olmak üzere 7 gün yıllık izin kullanıcağından bu süre zarfında Genel Müdürlük ve yetkilerinin İşletme Müdürü Sn. Kenan ALKAN tarafından vekaleten yürütülecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951713BIST