***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2021 10:52
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
..
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Genel Müdürü Vekili sn. Sezgin POLAT 26,07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında olmak üzere 7 gün yıllık izin kullanıcağından bu süre zarfında Genel Müdürlük ve yetkilerinin İşletme Müdürü Sn. Kenan ALKAN tarafından vekaleten yürütülecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951713
BIST
12:121.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:128,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:1210,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1005
En Düşük
10,0850
12:12499,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,84
|Açılış
|: 499,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:12
|EDIP
|5,06
|17.246.075
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.575.899
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.464.229
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.075.553
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|18.978.489
|% 9,77
|
|FADE
|14,53
|30.582.343
|% -13,15
|
|KUTPO
|50,30
|38.012.023
|% -7,45
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|TAVHL
|22,34
|112.973.558
|% -5,18
|
|VBTYZ
|16,56
|109.260.254
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|586.874.150
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,42
|332.872.035
|% 2,20
|
|PETKM
|5,41
|326.043.429
|% 2,08
|
|SASA
|30,24
|300.044.275
|% 1,14
|
|THYAO
|12,40
|288.517.109
|% -2,59
|
|GARAN
|8,09
|586.874.150
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,80
|109.632.583
|% 0,56
|
|PETKM
|5,41
|326.043.429
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,42
|332.872.035
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,25
|97.341.985
|% -0,88
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5853
|8,5876
|% 0,46
|
|Euro
|10,0800
|10,0900
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7876
|11,8467
|% 0,57
|
|Frank
|9,3118
|9,3679
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2816
|2,2930
|% 0,41
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,57
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,04
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,40
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,08
|
|B. Petrol
|72,84
|72,84
|-0,60
|