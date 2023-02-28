***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 11:43
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan GÜNGÖR istifa etmiş olup, istifasıyla boşalan bu göreve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 27.02.2023 tarih ve 45839 sayılı yazısı gereğince Abdullah Yasir ŞAHİN ilk seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117508
BIST
15:495.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,52
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:4918,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,0880
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|Önceki Kapanış
|: 19,1300
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18,9166
En Düşük
18,7946
15:4920,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0248
|Açılış
|: 20,2300
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
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20,0741
En Düşük
19,9370
15:491.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.666.431
|% 9,99
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|ALFAS
|221,60
|53.636.950
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.751.984
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|119,00
|795.069.709
|% -6,67
|
|NIBAS
|22,70
|255.360.117
|% -6,43
|
|KRDMD
|22,74
|5.529.379.052
|% 3,55
|
|EREGL
|44,68
|4.148.345.959
|% 1,45
|
|THYAO
|144,30
|4.049.902.890
|% 0,63
|
|OYAKC
|49,10
|3.732.876.168
|% 1,61
|
|AKBNK
|17,43
|2.874.951.568
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,74
|5.529.379.052
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,41
|1.887.819.979
|% -1,52
|
|AKBNK
|17,43
|2.874.951.568
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.419.019.836
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.269.370.562
|% -0,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8844
|% -0,01
|
|Euro
|20,0556
|20,0616
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7803
|22,8945
|% 0,34
|
|Frank
|20,0614
|20,1822
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.462
|7.516
|-57,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|1,27
|
Seans Raporu
15:47
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16:03ADEL
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16:01TERA
Yüzde 8.06 oranında artışla 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 804 adet işlem
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16:00AYEN
Yüzde 5.31 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 372 adet işlem
-
15:58SANKO
Yüzde 9.02 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 696, 092 adet işlem