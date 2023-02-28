***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan GÜNGÖR istifa etmiş olup, istifasıyla boşalan bu göreve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 27.02.2023 tarih ve 45839 sayılı yazısı gereğince Abdullah Yasir ŞAHİN ilk seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117508BIST