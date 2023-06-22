***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 17:22
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı doğrultusunda
Genel Müdür Vekili Sn. Sezgin POLAT'ın
21.06.2023 tarih ve 2023/53 sayılı izin yazısı çerçevesinde,
03.07.2023 – 22.07.2023 tarihleri arasında yıllık izin kullanmasının uygun görülmesine, b
u süre zarfında Genel Müdürlük görev ve yetkilerinin İşletme Müdürü Sn. Kenan ALKAN tarafından vekaleten yürütülmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161321
BIST
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18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 4,87%
|| 1,1471
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 1,2396
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.523,43
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 58,84
|Açılış
|: 1.523,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.526,87
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|SISE
|43,18
|3.191.569.728
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|SKBNK
|2,51
|296.989.117
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,7088
|24,7293
|% 4,93
|
|Euro
|27,0297
|27,0927
|% 4,81
|
|Sterlin
|31,3735
|31,5309
|% 4,58
|
|Frank
|27,4401
|27,6054
|% 4,38
|
|Riyal
|6,5611
|6,5940
|% 4,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-18,77
|
|Altın Gr.
|1.517
|1.517
|52,83
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.796
|4.988
|217,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.494
|108,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|17,77
|17,79
|0,61
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875