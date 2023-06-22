***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı doğrultusundaGenel Müdür Vekili Sn. Sezgin POLAT'ın21.06.2023 tarih ve 2023/53 sayılı izin yazısı çerçevesinde,03.07.2023 – 22.07.2023 tarihleri arasında yıllık izin kullanmasının uygun görülmesine, bu süre zarfında Genel Müdürlük görev ve yetkilerinin İşletme Müdürü Sn. Kenan ALKAN tarafından vekaleten yürütülmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161321BIST