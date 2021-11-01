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***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.11.2021 18:31



***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Düzeltme işlemi yapıldığından süreç yeniden başlatılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 39.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOGUB, TRADOGUB92F9 30.000.000 9.000.000,000 30,00000 1,00 DOGUB, TRADOGUB92F9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 9.000.000,000 30,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Genel Müdürlüğün 17.09.2021 tarih ve 2021/53 sayılı yazısında "Sermaye artırımı işlemleri kapsamında, 31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan sermaye artırım başvurusuna yönelik olarak SPK'nın Şirkete muhatap yazısında taraflarınca yapılan incelenme sonucunda, 05.04.2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararına cevabi yazılarında belirtilen üç maddenin eklenerek revize edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum açıklaması olarak duyurulmasının" gerektiğinden bahisle revize yönetim kurulu kararı ihdas edilmesi talep edilmektedir.
Genel Müdürlüğün 17.09.2021 tarih ve 2021/53 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde
Şirketimizin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL'den 50.000.000.- TL'ye artırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili'nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
1- Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL'den 39.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
2- Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.- TL'nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına
3- Artırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine,
4- Rüçhan haklarının kullanım fiyatının 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL olmasına,
1/2
5- Yeni pay alma (Rüçhan) hakkı kullanım süresinin on beş gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,
7- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğuna,
8- Yukarıda belirtilen hususların "İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz" sirkülerinde belirtilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973611


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