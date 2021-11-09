***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.11.2021 15:18
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırım Karar tarihi ekte bildirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Artırım Kararının belirlenmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 39.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOGUB, TRADOGUB92F9 30.000.000 9.000.000,000 30,00000 1,00 DOGUB, TRADOGUB92F9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 9.000.000,000 30,00000
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.11.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.11.2021
Ödeme Tarihi 17.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu 08.11.2021 tarih ve 2021/21 tarihli kararı ile Şirketin 50.000.000.- TL'sı tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 30.000.000 TL'dan 39.000.000 TL'na çıkarılması amacıyla nakden karşılanmak üzere 9.000.000.- TL artırılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin Şirkete ulaştığı ve ortakların bilgisine sunulmak üzere KAP'ta yayımlanmış olması nedeni ile halka arz edilecek olan 1 TL. nominal değerli payların ve 1 lot (100 adet) paydan az olmamak üzere payların satışının 15/11/2021 tarihinde başlayıp 29/11/2021 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Karar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976258
BIST