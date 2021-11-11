***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









05.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 39.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOGUB, TRADOGUB92F9 30.000.000 9.000.000,000 30,00000 1,00 DOGUB, TRADOGUB92F9 Hamiline DOGUB(RÜÇHAN), TRRDGBO00043Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 9.000.000,000 30,00000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.11.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.11.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.04.2020SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.11.2021Ödeme Tarihi 17.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulu 08.11.2021 tarih ve 2021/21 tarihli kararı ile Şirketin 50.000.000.- TL'sı tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 30.000.000 TL'dan 39.000.000 TL'na çıkarılması amacıyla nakden karşılanmak üzere 9.000.000.- TL artırılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin Şirkete ulaştığı ve ortakların bilgisine sunulmak üzere KAP'ta yayımlanmış olması nedeni ile halka arz edilecek olan 1 TL. nominal değerli payların ve 1 lot (100 adet) paydan az olmamak üzere payların satışının 15/11/2021 tarihinde başlayıp 29/11/2021 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Karar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977013BIST