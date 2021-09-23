***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.09.2021 15:19
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin Sermaye Artırımı Gerekçeleri ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964978
BIST
17:061.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:068,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0916
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:0610,2820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1676
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:06492,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 492,26
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:06
|YEOTK
|66,55
|203.527.090
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.304.330
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.439.197
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.335.217
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|65.296.339
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.457.019
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|111.445.706
|% -9,96
|
|KTSKR
|58,40
|20.344.789
|% -7,30
|
|NIBAS
|8,49
|14.295.480
|% -5,35
|
|GARAN
|9,25
|2.828.230.438
|% -2,43
|
|EREGL
|16,95
|978.773.915
|% 0,30
|
|THYAO
|13,25
|941.078.333
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,39
|762.520.051
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|659.708.571
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|762.520.051
|% -2,05
|
|GARAN
|9,25
|2.828.230.438
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,82
|521.139.750
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|659.708.571
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|152.074.803
|% 2,22
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7360
|8,7435
|% 1,06
|
|Euro
|10,2784
|10,2820
|% 1,66
|
|Sterlin
|11,9673
|12,0274
|% 1,88
|
|Frank
|9,4302
|9,4870
|% 1,37
|
|Riyal
|2,3222
|2,3339
|% 0,97
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-14,84
|
|Altın Gr.
|492
|493
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|-12,00
|
|Tam
|3.236
|3.319
|-12,92
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-6,25
|
|Çeyrek
|784
|803
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|0,35
|
Seans Raporu
17:06
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17:21XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 15, 441.00 milyon TL de
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17:21FRIGO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 206, 075 adet işlem
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17:18KTSKR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 58.40 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 177 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 58 kaybederek (% -0.77 ) 1, 229
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, CRDFA, KERVN, OYLUM, BAGFS, YEOTK, KIMMR