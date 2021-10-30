***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2021Karar Sayısı2021/29Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 30.10.2021KARAR SAYISI : 2021/29SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1 ) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 30.10.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, 01.01.2021– 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksikli içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Hilal YÜCEL Müjdat EKİNÜye Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973289BIST