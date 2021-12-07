***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin Halka Arz edilecek olan 44.187,875 TL nominal değerli payların 08/12/2021-09/12/2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle satışa sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981401BIST