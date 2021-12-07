***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
07.12.2021 11:20
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Açıklamalar
Şirketin Halka Arz edilecek olan 44.187,875 TL nominal değerli payların 08/12/2021-09/12/2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle satışa sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981401
BIST
12:421.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,24
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:4213,7006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0970
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:4215,4605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1193
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:42783,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -5,57
|Açılış
|: 783,70
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:42
|INTEM
|66,00
|26.288.434
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.789.241
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.720.536
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,21
|207.380.808
|% -9,80
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|ACSEL
|21,10
|38.524.502
|% -6,88
|
|SISE
|14,00
|1.734.559.724
|% 4,95
|
|KRDMD
|9,60
|1.322.584.568
|% 3,23
|
|THYAO
|19,31
|1.070.003.121
|% 3,32
|
|GARAN
|11,82
|1.059.305.609
|% -0,17
|
|EREGL
|24,52
|833.470.036
|% 3,63
|
|ODAS
|1,67
|296.789.759
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,52
|547.231.310
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,60
|1.322.584.568
|% 3,23
|
|SISE
|14,00
|1.734.559.724
|% 4,95
|
|TSKB
|1,63
|185.288.605
|% 0,00
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6950
|13,7006
|% -0,70
|
|Euro
|15,4377
|15,4605
|% -0,77
|
|Sterlin
|18,1070
|18,1978
|% -0,70
|
|Frank
|14,7571
|14,8460
|% -0,62
|
|Riyal
|3,6400
|3,6582
|% -0,72
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,85
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|-46,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,48
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,01
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|1,56
|