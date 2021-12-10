***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, bedelli olarak 9.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30 oranında artırılarak kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan 44.187,875TL nominal değerli payların tamamı 09.12/2021 tarihi itibarıyla, Birincil Piyasa'da satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982708BIST