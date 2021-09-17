***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.09.2021 18:04
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964332
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1136
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0878
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59486,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,42
|Açılış
|: 486,95
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,82
|127.825.987
|% -0,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6355
|8,6394
|% 1,33
|
|Euro
|10,1372
|10,1467
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8476
|11,9070
|% 1,09
|
|Frank
|9,2370
|9,2926
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2961
|2,3077
|% 1,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|0,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|-0,65
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında