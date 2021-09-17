***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler DOGUBAçıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964332BIST