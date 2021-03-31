***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 12:41
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922097
BIST
15:391.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:398,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:399,7554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0189
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:39448,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,45
|Açılış
|: 448,88
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.004.016
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.405.912
|% 9,97
|
|KONTR
|72,30
|58.815.175
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KSTUR
|281,30
|532.703
|% -6,23
|
|IZTAR
|18,37
|9.456.854
|% -4,82
|
|QNBFL
|111,00
|363.002
|% -4,31
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ISKPL
|46,86
|122.501.664
|% 3,67
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,12
|46.203.385
|% 0,90
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2819
|8,2880
|% -0,42
|
|Euro
|9,7333
|9,7554
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4155
|% -0,48
|
|Frank
|8,7364
|8,7891
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1998
|2,2108
|% -0,67
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|0,75
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.953
|3.030
|-11,49
|
|Yarım
|1.427
|1.466
|-5,56
|
|Çeyrek
|716
|733
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,08
|