***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 16:42
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935271
BIST
16:371.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:378,2448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2330
16:3710,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:37485,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,99
|Açılış
|: 485,56
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IHGZT
|1,43
|7.466.565
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|172.467.327
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.346.344
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,20
|141.770.649
|% 8,83
|
|VAKFN
|15,54
|5.409.412
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|105.183.842
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,94
|80.245.392
|% -7,16
|
|PETKM
|6,48
|5.026.932.181
|% -6,09
|
|GARAN
|7,69
|1.884.408.404
|% 4,06
|
|KOZAL
|128,50
|1.517.348.537
|% 4,90
|
|KRDMD
|8,25
|949.210.191
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,75
|820.495.735
|% 4,42
|
|PETKM
|6,48
|5.026.932.181
|% -6,09
|
|YKBNK
|2,13
|760.751.879
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|435.667.575
|% 4,03
|
|GARAN
|7,69
|1.884.408.404
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,18
|218.034.831
|% 2,61
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2424
|8,2448
|% -0,30
|
|Euro
|9,9962
|10,0027
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,4607
|11,5182
|% 0,07
|
|Frank
|9,0809
|9,1356
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1952
|2,2062
|% -0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|16,75
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,42
|