***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2021 09:49
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980407
BIST
11:061.851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 41,80
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.852
En Düşük
1.823
11:0613,5103
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1608
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:0615,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,2100
|Açılış
|: 15,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:06771,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -6,78
|Açılış
|: 771,96
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.000.569
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.592.900
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.743.002
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|6.262.206
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|KUTPO
|117,70
|51.455.139
|% -9,04
|
|THYAO
|18,01
|752.191.237
|% 4,59
|
|SISE
|13,15
|638.258.242
|% 4,78
|
|GARAN
|11,56
|487.604.728
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,83
|484.439.149
|% 3,27
|
|SASA
|45,04
|483.155.595
|% 3,78
|
|TSKB
|1,51
|130.408.703
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,24
|195.811.800
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,26
|137.295.222
|% 0,89
|
|PETKM
|7,97
|442.212.277
|% 2,18
|
|KRDMD
|8,83
|484.439.149
|% 3,27
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4777
|13,5042
|% -1,22
|
|Euro
|15,2741
|15,3178
|% -1,34
|
|Sterlin
|17,8616
|17,9512
|% -1,45
|
|Frank
|14,5957
|14,6837
|% -1,58
|
|Riyal
|3,5748
|3,5927
|% -1,59
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|12,10
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,70
|71,70
|2,47
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, GARAN
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TAVHL, THYAO
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 56 artarak (% 2.41 ) 1, 640
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, AKFGY, ISBTR, COSMO, SONME
-
11:20
EGEPO, SARKY, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında