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***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2021 09:49
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB

Açıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980407


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BIST En Aktif Hisseler11:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.000.569 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
MIATK 33,80 19.592.900 % 9,95  
AKFGY 6,41 20.743.002 % 9,95  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 13,4777 13,5042 % -1,22  
Euro 15,2741 15,3178 % -1,34  
Sterlin 17,8616 17,9512 % -1,45  
Frank 14,5957 14,6837 % -1,58  
Riyal 3,5748 3,5927 % -1,59  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 12,10  
Altın Gr. 770 770 -8,55  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,11  
Gümüş Gr. 9,88 9,89 -0,12  
B. Petrol 71,70 71,70 2,47  
Seans Raporu 11:04
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